ProMIS Neurosciences Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Aktie von Promis Neurosciences weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt ("Biotechnologie") von 2,48 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Promis Neurosciences-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,15 USD. Der letzte Schlusskurs von 1,39 USD weicht somit um -55,87 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnlicher Schlusskurs (+2,21 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Promis Neurosciences liegt bei 23,08, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was auf eine neutrale Situation hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie von Promis Neurosciences eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut"-Wert führt.