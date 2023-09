ProLogis Quartalszahlen: Optimistische Prognose trotz Gewinnrückgang - Was Aktionäre wissen müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Prologis":

In nur 27 Tagen wird das Unternehmen ProLogis, mit Sitz in San Francisco, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind natürlich gespannt darauf, was sie an Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten können. Doch auch die Entwicklung der ProLogis-Aktie im Vergleich zum Vorjahr interessiert viele.

Aktuell beläuft sich die Marktkapitalisierung von ProLogis auf stolze 106,11 Mrd. EUR. Vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen herrscht eine gewisse Anspannung unter den Aktionären und Analysten gleichermaßen. Denn laut Datenanalyse deutet alles darauf hin, dass es zu einem starken Umsatzplus im Vergleich zum vorherigen Quartal kommen wird.

Im dritten Quartal des Jahres 2022 belief sich der Umsatz noch auf ca. 1,63 Mrd. EUR. Die aktuellen Schätzungen gehen davon aus, dass dieser nun um beeindruckende +53,80 Prozent...