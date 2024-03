ProLogis Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Prologis":

Die technische Analyse der Prologis Inc-Aktie zeigt, dass sich der Wert in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 121,89 USD, während der letzte Schlusskurs bei 129,89 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +6,56 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 130,76 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-0,67 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Prologis Inc-Aktie einen Wert von 76,71 für den RSI7 und 51,32 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt eine geringere Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertung führt.

Institutionelle Analysten haben in den letzten 12 Monaten eine neutrale Einschätzung für die Prologis Inc abgegeben und erwarten eine Entwicklung von 2,39 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 133 USD, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.