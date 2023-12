ProLogis Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Prologis":

Bei Prologis Inc hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Die Analyse basiert auf der Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Prologis Inc insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Dies setzt sich aus 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Da keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, ergibt sich laut Analysten eine Kursprognose mit einem Aufwärtspotential von 3,85 Prozent. Somit wird eine "Neutral"-Empfehlung ausgesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Prologis Inc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analyse des RSI25 ergibt jedoch, dass Prologis Inc überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass die Prologis Inc-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Der Schlusskurs liegt jeweils deutlich über dem gleitenden Durchschnitt, was auf einen positiven Trend hindeutet.