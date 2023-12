ProLogis Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Prologis":

Die Prologis Inc-Aktie verzeichnet einen gleitenden Durchschnittskurs von 119,46 USD, während der aktuelle Kurs bei 135,19 USD liegt. Dies bedeutet eine positive Abweichung von +13,17 Prozent im Vergleich zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Ebenso zeigt der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 114,1 USD, was einer Abweichung von +18,48 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Analysten bewerten die Prologis Inc ebenfalls positiv, basierend auf 4 Kaufempfehlungen, 1 neutralen Bewertungen und keinen schlechten Einschätzungen in den letzten 12 Monaten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Prologis Inc liegt bei 138,6 USD, was auf einen Anstieg um 2,52 Prozent hinweist. Dies wird als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Stimmungs- und Diskussionsanalyse zeigt gemischte Ergebnisse. Während es keine bedeutende Veränderung in der Anlegerstimmung gab, wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. In den sozialen Medien überwogen jedoch überwiegend positive Meinungen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Anlegerstimmung wird insgesamt positiv bewertet, obwohl die Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale generiert haben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Prologis Inc-Aktie eine positive Bewertung sowohl von den Analysten als auch von den Marktteilnehmern, was auf eine gute Performance und eine optimistische Stimmung hindeutet.