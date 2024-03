ProLogis Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Prologis":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) normalisiert der RSI das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für die Prologis Inc-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 59,91, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,48, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinstufung als "Neutral".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen auf Basis historischer Daten ergaben jedoch einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde eine starke Aktivität im Zusammenhang mit Prologis Inc gemessen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Prologis Inc-Aktie aktuell bei 121,78 USD, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 130,75 USD, was einem Abstand von +7,37 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 131,04 USD angenommen, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume von "Gut".