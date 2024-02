ProCredit Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Procredit liegt derzeit bei 69,84, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 61,96 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Procredit-Kurs von 7,3 EUR derzeit -8,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" abgegeben, da die Distanz zum GD200 bei 0 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht also als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Procredit bei 4,91, was unter dem Branchendurchschnitt von 12,98 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität der Procredit-Aktie in den letzten Monaten gering war, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Procredit-Aktie also als "Schlecht" bewertet.