ProCredit Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Procredit wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 84 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Procredit-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt dagegen, dass Procredit auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Procredit daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Procredit aktuell 5,11, was 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 12 liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der Analyse des Anleger-Sentiments wurde festgestellt, dass die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils neutral war. Es gab positive Diskussionen über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Procredit im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche Handelsbanken eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,65 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Diese Analyse zeigt, dass Procredit gemischte Bewertungen in Bezug auf den RSI und das Anleger-Sentiment erhält, aber positiv in Bezug auf das KGV abschneidet, während die Dividendenrendite negativ bewertet wird.