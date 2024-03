ProCredit Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Procredit wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Procredit-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt Procredit mit einer Rendite von 53,44 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 5,16 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Procredit derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (0 Prozent im Vergleich zu 4,83 Prozent). Aufgrund dieser Differenz erhält die Procredit-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Procredit-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 7,42 EUR lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,86 EUR, was einer Steigerung von 5,93 Prozent entspricht, und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 7,77 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (+1,16 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Procredit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.