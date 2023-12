ProCredit Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An zwei Tagen war die Stimmung positiv, es gab jedoch keine negativen Diskussionen. An insgesamt sieben Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Procredit diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt 0 Prozent und liegt damit 9,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 9,91). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik der Procredit-Aktie daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Procredit bei 8 EUR liegt und damit +14,78 Prozent über dem GD200 (6,97 EUR) liegt, was aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal ist. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 7,71 EUR. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +3,76 Prozent beträgt. Alles in allem wird der Aktienkurs der Procredit daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 5. Dies bedeutet, dass die Börse 5,11 Euro für jeden Euro Gewinn von Procredit zahlt. Dies ist 57 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Der durchschnittliche Wert im Bereich "Handelsbanken" liegt derzeit bei 12. Aus diesem Grund wird der Titel als unterbewertet angesehen und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.