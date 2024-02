ProCredit Aktie: Abwarten

Der Aktienkurs von Procredit hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 50,97 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Finanzaktien eine Überperformance von 45,59 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 4,89 Prozent, was bedeutet, dass Procredit aktuell 46,09 Prozent über diesem Wert liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Procredit im Vergleich zur Branche Handelsbanken eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,83 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Procredit-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 86, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft gilt und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt ebenfalls über dem Wert für überkauft (Wert: 72,79), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Procredit eine positive Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was ebenfalls positiv bewertet wird.

Zusammenfassend erhält Procredit insgesamt eine Bewertung von "Gut" basierend auf den genannten Kriterien.