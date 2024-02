ProAssurance Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Proassurance wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 33,94 Punkten, was darauf hinweist, dass Proassurance weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,26, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den RSI25 hinausläuft. Insgesamt erhält das Proassurance-Wertpapier also eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Proassurance insgesamt 2 Analystenbewertungen, mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut" (bestehend aus 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Meinungen). Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 66,91 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt wird Proassurance also mit einer "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat Proassurance im letzten Jahr eine Rendite von -31,41 Prozent erzielt, was 34,65 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt 15,74 Prozent, und Proassurance liegt derzeit 47,16 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Proassurance beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,36 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.