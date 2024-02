ProAssurance Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Proassurance hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", wobei es 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen gab. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Proassurance. Basierend auf dem Durchschnitt der Kursprognose von 22,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 70,84 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Das Anleger-Sentiment für Proassurance ist positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Proassurance, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Proassurance in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,41 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -47,15 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche, die im Durchschnitt um 15,74 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 2,96 Prozent hatte, liegt Proassurance um 34,38 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Proassurance ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, so kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Branchendurchschnitt ein geringerer Ertrag von 4,34 Prozentpunkten erzielt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.