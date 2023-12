ProAssurance Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine Überkaufsituation hin, während ein niedriger RSI auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Bei Proassurance zeigt der RSI auf 7-Tage-Basis derzeit einen Wert von 42,31 Punkten an, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 37,19 Punkten, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In der fundamentalen Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Proassurance einen Wert von 202,28 auf, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt und somit als überbewertet betrachtet wird. Das Branchen-KGV liegt bei 38,53, was einen Abstand von 425 Prozent zum KGV von Proassurance darstellt. Daher wird der Titel als "Schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Proassurance beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,03 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Proassurance mit -13,78 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 14,69 USD, was als "Neutral"-Signal interpretiert wird, da der Abstand -4,63 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Proassurance als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.