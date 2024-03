ProAssurance Aktie: Das gab es noch nie!

Der Aktienkurs von Proassurance liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um 31,41 Prozent niedriger. Dies bedeutet eine deutliche Unterperformance von mehr als 43 Prozent. Die Rendite der Versicherungsbranche lag in den letzten 12 Monaten bei 35,34 Prozent, während Proassurance mit nur 66,75 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Proassurance einmal mit "Gut" und kein einziges Mal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating von institutioneller Seite. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 12,4 USD eine Entwicklung von 93,55 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 24 USD ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung insgesamt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Proassurance haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Zusammengefasst erhält Proassurance in diesem Bereich daher ein "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Proassurance liegt bei 26,67 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI bedeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauftheit noch Überverkauftheit, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.