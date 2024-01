ProAssurance Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Das Versicherungsunternehmen Proassurance hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", mit 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Proassurance. Die durchschnittliche Kursprognose von 22,5 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 71,23 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Proassurance-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf der Basis des RSI der letzten 25 Handelstage wird jedoch ein "Neutral"-Rating vergeben, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Investoren, die in die Aktie von Proassurance investieren, können bei einer Dividendenrendite von 0 % einen geringeren Ertrag erzielen als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Proassurance in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Proassurance daher mit einem "Gut" bewertet.