ProAssurance Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Nach Analyse der sozialen Plattformen durch unsere Analysten wurde festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse zu Proassurance überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Proassurance in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, ein solcher Indikator, wird hier anhand des 50- und 200-Tages-Durchschnitts betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 16 USD für die Proassurance-Aktie. Der letzte Schlusskurs liegt mit 12,31 USD deutlich darunter, was einer Abweichung von -23,06 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Proassurance eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 13,75 USD liegt mit dem letzten Schlusskurs (-10,47 Prozent) darunter, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Proassurance auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Relative Strength Index (RSI): Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig im Finanzmarkt eingesetzten Indikator aus der technischen Analyse. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 94,31 Punkten, was bedeutet, dass die Proassurance-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 53,14, was bedeutet, dass Proassurance hier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit erhält Proassurance eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -25,17 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Finanzen" eine Unterperformance von 34,33 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Versicherung" beträgt 18,68 Prozent, wobei Proassurance aktuell 43,85 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.