ProAssurance Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses verwendet. Bei Proassurance liegt der RSI bei 44,17, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 40,73 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird Proassurance daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite von Proassurance liegt diese derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,85 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz im Netz zeigen, dass Proassurance in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität verzeichnete, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden daher als "Gut" bewertet, was insgesamt zu einem "Gut"-Wert führt.

Analysten haben Proassurance in den letzten zwölf Monaten mit 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Obwohl keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vorliegen, liegt das Kursziel für die Aktie im Mittel bei 22,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 63,04 Prozent entspricht. Basierend auf der Bewertung von Analysten wird die Aktie von Proassurance insgesamt als "Gut" eingeschätzt.