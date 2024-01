Privia Health Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Privia Health wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 24,87 USD, während der Kurs der Aktie bei 23,71 USD um -4,66 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 22,35 USD, was einer Abweichung von +6,09 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet, was insgesamt zu einem Rating von "Gut" führt.

In den sozialen Medien wurde Privia Health in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Privia Health liegt bei 38,02 und der RSI25 bei 45,6, was zu einer Einstufung als "Neutral" für beide Zeiträume führt.

Laut Analystenmeinungen erhält die Privia Health-Aktie langfristig die Einschätzung "Gut", mit 5 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel der Analysten für die Aktie beträgt 31,67 USD, was einer erwarteten Performance von 33,56 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion als "Gut" eingestuft.