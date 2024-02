Privia Health Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "Hexagon AB":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Privia Health liegt bei 38,76 und wird daher als „Neutral“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ist mit 53,03 ebenfalls ein Indikator für eine „Neutral“-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von „Neutral“.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktien lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung selbst einschätzen. Nach Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen und der Diskussionen rund um Privia Health wird die Aktie als „Neutral“ eingestuft.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum geben Aufschluss über das Stimmungsbild der vergangenen Monate. In diesem Fall weist Privia Health eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung auf, was ebenfalls zu einer „Neutral“-Einstufung führt.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen ausgesprochen haben, führt zu einem insgesamt positiven Eindruck. Von insgesamt 4 Bewertungen waren keine negativ, was zu einer Gesamteinstufung von „Gut“ führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Privia Health liegt bei 31,5 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 50,5 Prozent entspricht und daher ebenfalls als „Gut“ bewertet wird.

