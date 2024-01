Privia Health Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Privia Health eingestellt waren. Es gab insgesamt sieben positive und drei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis einer Stimmungsanalyse erhält Privia Health daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Privia Health liegt bei 61,37, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Von Analysten wird die Privia Health-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 31,67 USD, was ein Aufwärtspotential von 49,02 Prozent bedeutet, und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die charttechnische Entwicklung der Privia Health-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 24,66 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 21,25 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 22,36 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Privia Health von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung, eine "Neutral"-Bewertung für den RSI und eine "Gut"-Bewertung von Analysten. Die charttechnische Analyse führt zu einer "Neutral"-Bewertung.