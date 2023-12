Private of America Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Aktie der Private Of America wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen bewertet. Dies lässt auf eine langfristig positive Einstufung schließen. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 41,5 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 34,7 USD eine erwartete Kursentwicklung von 19,6 Prozent bedeutet. Insgesamt bewerten die Analysten die Aktie von Private Of America somit als "gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls als "gut" eingestuft wird. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 30,43 USD, während der letzte Schlusskurs bei 34,7 USD liegt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 33,35 USD, was eine "neutral" Bewertung für die Aktie ergibt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Private Of America wird insgesamt als "neutral" eingestuft. In den sozialen Medien gab es keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "guten" Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine "neutral" Situation hin. Insgesamt wird die Aktie von Private Of America in dieser Kategorie als "gut" eingestuft.

