Private of America Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Private Of America bei 4, was bedeutet, dass die Börse 4,83 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist 69 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Handelsbanken", der bei 15 liegt. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Basis des KGV als "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten liegen 2 gute, 0 neutrale und 0 schlechte Einschätzungen von Analysten für Private Of America vor, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 41,5 USD. Dies entspricht einer potenziellen Steigerung um 18,57 Prozent vom letzten Schlusskurs (35 USD) und erhält daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Private Of America-Aktie liegt bei 28, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 39,55, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Private Of America.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält Private Of America insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.