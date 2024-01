Private of America Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die technische Analyse der Private Of America-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 30,66 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 35,85 USD, was einem Unterschied von +16,93 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 33,87 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einem Unterschied von +5,85 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Private Of America in den letzten Wochen kaum verändert. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Private Of America liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 138,98 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 4,83, was 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Private Of America-Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.