Private of America Aktie: Eine neue Chance!

Die Analystenbewertung für Private Of America zeigt, dass 2 Analysten eine Kaufempfehlung abgegeben haben, während keine Neutral- oder Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt im Durchschnitt bei 41,5 USD, was einem potenziellen Wachstum von 12,47 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zur Aktie bei 0, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Handelsbankenbranche eine negative Differenz von -139,02 Prozent aufweist. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Private Of America von den Analysten eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Private Of America zeigt einen Wert von 17,42, was auf ein überverkauftes Niveau hinweist. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, wird mit 35,2 bewertet und zeigt eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Private Of America mit 4,94 eine Unterbewertung im Vergleich zu anderen Unternehmen der Handelsbankenbranche, deren KGV bei 16,63 liegt. Dies führt zu einer fundamentalen Einstufung von "Gut" für die Aktie.