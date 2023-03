Privacy Sandbox Initiative: Google wählt Fastly Oblivious HTTP Relay zur Verbesserung des Online-Datenschutzes für Milliarden von Chrome-Nutzern

San Francisco (ots) -Fastly, die weltweit schnellste globale Edge-Cloud-Plattform, gibt Vereinbarung mit Google bekannt, um im Rahmen von FLEDGE ein Oblivious HTTP Relay (OHTTP-Relay) zu betreiben. FLEDGE ist eine Privacy-Sandbox-Initiative zur Verbesserung der Privatsphäre bei gleichzeitiger Unterstützung maßgeschneiderter Werbung.Für Online-Dienste, die maßgeschneiderte Erlebnisse bereitstellen, hat sich der Schutz der persönlich identifizierbaren Informationen (PII) von Nutzern als komplexe, aber wichtige Anforderung erwiesen. Vor diesem Hintergrund wird Google Chrome im Jahr 2024 die Unterstützung für Cookies von Drittanbietern einstellen, da diese oft für das Tracking von Nutzern über verschiedene Websites hinweg verwendet werden. Die Privacy Sandbox ist eine Sammlung von Vorschlägen, um das Tracking zwischen Websites und Apps zu reduzieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass Inhalte und Dienste im Internet für alle frei zugänglich bleiben.FLEDGE (https://developer.chrome.com/en/docs/privacy-sandbox/fledge/) ist eine Privacy Sandbox-Lösung für Remarketing und Custom Audience Advertising, die darauf abzielt, relevante Werbung auszuwählen, ohne Cross-Site-Tracking zu erlauben. Mit Hilfe des OHTTP-Relays von Fastly kann FLEDGE unter Beibehaltung der Privatsphäre k-anonyme (https://developer.chrome.com/en/docs/privacy-sandbox/glossary/#k-anonymity) Werbe-Kohorten auswerten. FLEDGE und die dazugehörige Infrastruktur erlauben somit eine bessere Anonymisierung der Daten."Die Wahrung der Privatsphäre und Sicherheit von Benutzerdaten ist entscheidend für die Zukunft des Online-Geschäfts. Mit Fastly haben wir das Beste aus beiden Welten erreicht - wir können Nutzern einen robusten Datenschutz bieten und gleichzeitig weiterhin qualitativ hochwertige und personalisierte Erlebnisse liefern", sagt Victor Wong, Senior Director of Product Management bei Google.OHTTP Relay (https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-ohai-ohttp/) bietet eine schnelle, zuverlässige Trennung und Isolierung von Daten über die Identität einer Person, während nicht-identifizierende Anfragen an den Business-Server weiterleitet werden. Durch den Einsatz speziell entwickelter HTTP-Anfragen und einer mehrstufigen Architektur entfernt das OHTTP-Relay alle Client-Anfrage-Header, die dieses nicht als erforderlich identifiziert. Außerdem stellt es sicher, dass die erforderlichen Header vorhanden sind, bevor die Anfrage an den konfigurierten Origin des Unternehmens (das OHTTP-Gateway) weitergeleitet wird. Dabei werden die IP-Adressen der Nutzer vor Google verborgen. Die gleiche Funktion wird auch für die Antwort des Gateways übernommen."Fastly setzt sich dafür ein, das Internet zu einem besseren und sichereren Ort für jeden Nutzer zu machen. Die Wahl unseres OHTTP-Relays für FLEDGE ist ein Beweis für die Leistungsfähigkeit und Flexibilität unserer Plattform, um genau das zu erreichen", sagt Jana Iyengar, Vice President of Product, Infrastructure, and Network Services bei Fastly. "Wir freuen uns sehr, eine wichtige Rolle in Googles Ökosystem-getriebenen Ansatz zum Schutz der Privatsphäre und zur Verbesserung der Performance im Web zu spielen."Das OHTTP-Relay ist ein Teil von Fastlys wachsendem Angebot an Services zum Schutz der Privatsphäre. Sie stehen jedem Online-Dienst zur Verfügung, der ein Höchstmaß an Datenschutz für seine Nutzer bieten möchte. Um mehr über OHTTP zu erfahren, besuchen Sie den Fastly Blog (https://www.fastly.com/blog/enabling-privacy-on-the-internet-with-oblivious-http). 