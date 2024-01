Prinx Chengshan Aktie: Es wird konkret!

Der chinesische Reifenhersteller Prinx Chengshan hat eine Dividendenrendite von 3,08 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,86 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) des Unternehmens beträgt derzeit 6,76, was 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird die Prinx Chengshan-Aktie ebenfalls positiv bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 6,32 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 6,9 HKD liegt, was einer positiven Abweichung von +9,18 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt mit 6,49 HKD eine positive Abweichung von +6,32 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung gegenüber Prinx Chengshan ist neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen haben keine signifikanten Auswirkungen auf die Stimmung der Anleger. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Prinx Chengshan daher ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.