Principal Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Versicherungsgesellschaft Principal erhält derzeit eine neutrale Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -0,03 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Der Relative Strength Index (RSI) der Principal liegt bei 31,88, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 30 und zeigt somit eine neutrale Situation an.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 mal die Einschätzung "Gut", 4 mal "Neutral" und 3 mal "Schlecht" für Principal vergeben. Langfristig erhält das Unternehmen daher das Rating "Neutral". Die aktuelle Kursprognose der Analysten liegt bei -0,14 Prozent, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Principal. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung der Anlegerstimmung für Principal.