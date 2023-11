Principal Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Das Unternehmen Principal weist derzeit ein niedrigeres Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,65 auf, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 35,29 in der Versicherungsbranche. Diese Unterbewertung führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Analysten haben die Aktie von Principal in den letzten zwölf Monaten mit 0 positiven, 4 neutralen und 3 negativen Bewertungen eingestuft, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 79 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 6,51 Prozent darstellt und somit zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt.

Im Vergleich zur Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Principal mit einer Rendite von -14,59 Prozent mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Rendite in der Versicherungsbranche liegt bei 23,47 Prozent, wobei Principal mit 38,06 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Principal nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (3,82 % gegenüber 3,98 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Neutral" führt.