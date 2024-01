Principal Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Principal in der Branche "Finanzen" liegt mit einer Rendite von -2,83 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Branche um mehr als 14 Prozent darunter. Die Branche "Versicherung" verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von 18,71 Prozent, wobei Principal mit 21,53 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führte im vergangenen Jahr zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Principal ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,65 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 39,22 liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Principal, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. Die Aktie erhielt auch aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit der Anleger insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Analysten bewerten die Principal-Aktie aus den letzten zwölf Monaten überwiegend neutral, mit 0 Gut, 4 Neutral und 3 Schlecht Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 79 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.