Primorus Investments Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Technische Analyse von Primorus Investments zeigt, dass sich die Aktie in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,92 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 2,55 GBP liegt, was einer Abweichung von -12,67 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,64 GBP, was einer Abweichung von -3,41 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Primorus Investments ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Stimmung rund um Primorus Investments wird als "Gut" eingestuft, da die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv sind und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Bezüglich des Sentiments und Buzz gibt es keine wesentliche Veränderung, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Primorus Investments liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,67, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt.

Insgesamt wird Primorus Investments auf Basis der technischen Analyse, Stimmung und des RSI mit einem "Neutral"-Rating versehen.