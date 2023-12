Primoris Services Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Primoris Services eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und drei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Primoris Services daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Primoris Services aktuell 0, was einer negativen Differenz von -16,2 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Bauwesen-Branche entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Primoris Services von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauwesen) wird Primoris Services als unterbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,37 gehandelt, was einem Abstand von 35 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,1 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält Primoris Services daher eine "Gut"-Empfehlung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Primoris Services-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 29,71 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 33,17 USD liegt, was einer Abweichung von +11,65 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (31,02 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,93 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating für die Primoris Services-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik führt.