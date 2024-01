Primo Water Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

In den letzten vier Wochen gab es bei Primo Water keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wurde die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Anlegerstimmung in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, wobei an zwei Tagen positive Diskussionen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen. Aufgrund dieser neutralen Stimmung wurde die Aktie ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Primo Water-Aktie um +4,08 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage wurde ein ähnliches Ergebnis erzielt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Primo Water zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl die Stimmung in den sozialen Medien als auch die technische Analyse und der Relative Strength Index darauf hindeuten, dass Primo Water derzeit neutral bewertet wird.