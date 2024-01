Primo Water Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung und Verstärkung von Stimmungen. Dies gilt auch für Aktienbewertungen, die durch Diskussionen in den sozialen Medien beeinflusst werden. Bei Primo Water wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu keiner deutlichen Veränderung führte.

Die technische Analyse der Aktie von Primo Water zeigt positive Trends. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 14,21 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 15,04 USD liegt (+5,84 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 14,48 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (+3,87 Prozent). Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Primo Water-Aktie auf 7-Tage-Basis überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auch beim Anleger-Sentiment, da weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen zu beobachten waren. Die Meinungsmarkt zeigte in den vergangenen Tagen ebenfalls weder stark positive noch negative Themen rund um Primo Water, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.