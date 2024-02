Primis Financial-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf die Primis-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Insgesamt wurde die Aktie heute mit einer "Gut"-Einschätzung bewertet. Dies basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Primis-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 37, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 49,69 liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Langfristig haben Analysten der Primis-Aktie eine "Gut"-Einschätzung gegeben, basierend auf ihren Bewertungen in den letzten 12 Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Primis, aber das mittlere Kursziel wird auf 0 USD geschätzt, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Primis-Aktie auf der Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage eine "Gut"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich über dem Durchschnitt liegt. Auf der Basis des 50-Tage-Durchschnitts erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Primis-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysemethoden eine "Gut"-Bewertung.