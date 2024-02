Primerica Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Primerica liegt bei 47,26, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, mit einem Wert von 32,09.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Primerica-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 203,63 USD. Der letzte Schlusskurs von 235,21 USD weicht um +15,51 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (218,06 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Primerica-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung zu Primerica war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die vorherrschende Meinung deutet auf eine "Schlecht"-Einstufung hin.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Primerica von Analysten mit 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 178,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -24,11 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Analysten, die als "Neutral" eingestuft wird.