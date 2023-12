Prime Video statt Sky: Amazon sichert sich TV-Rechte für Wimbledon

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

BERLIN (dpa-AFX) - Das berühmteste Tennisturnier der Welt wird ab dem kommenden Jahr in Deutschland von Prime Video im Internet-TV übertragen. Amazon hat sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur erstmals die Medien-Rechte für Wimbledon gesichert und zeigt das Grand-Slam-Turnier in London auf seinem kostenpflichtigen Online-Portal. Der Kontrakt läuft bis 2027 und gilt auch für Österreich. Bisher lief das Rasen-Turnier hierzulande beim Pay-TV-Sender Sky.

Zuletzt hatte sich überraschend der Online-Sender Sportdeutschland-TV die Rechte für die US Open gesichert und das Grand-Slam-Turnier in New York vom 28. August bis 10. September kostenpflichtig übertragen. Die Rechte für die French Open und die Australian Open liegen hierzulande beim US-Unternehmen Discovery, das die beiden Grand-Slam-Turniere unter anderem über seinen Spartensender Eurosport ausstrahlt./mrs/DP/zb