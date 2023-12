Prime Intelligence Aktie: Das wird teuer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100. Der Prime Intelligence-RSI liegt bei 42,86, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 53,85, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Prime Intelligence mit einer Rendite von -26,28 Prozent eine deutlich schlechtere Performance auf. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnet eine mittlere Rendite von -13,25 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Prime Intelligence mit 13,03 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist Prime Intelligence ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,85 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 56,16 liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Prime Intelligence-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,13 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,089 HKD lag, was einer Abweichung von -31,54 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,1 HKD über dem letzten Schlusskurs von 0,089 HKD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Prime Intelligence-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung sowohl in der Branchenvergleichs- als auch in der technischen Analyse, während sie in fundamentalen Kriterien mit einer "Gut"-Bewertung abschneidet.