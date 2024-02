Prime Intelligence Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) für die Prime Intelligence-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 36. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 59,87 liegt. Auch hier ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Prime Intelligence.

Die Anleger-Stimmung bei Prime Intelligence in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehenden, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Prime Intelligence mit einer Rendite von 13,49 Prozent mehr als 35 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -20,49 Prozent aufweist, liegt Prime Intelligence mit 33,98 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Prime Intelligence bei 0,14 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,146 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +4,29 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,14 HKD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Neutral".