Prime Intelligence Aktie: Das hat Gewicht!

Die Bewertung von Prime Intelligence in Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Neutral-Einstufung führt. In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält daher eine gute Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Prime Intelligence eine Outperformance von +77,93 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten", was zu einem guten Rating in dieser Kategorie führt. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 77,75 Prozent über dem Durchschnittswert.

In der technischen Analyse wird die Prime Intelligence-Aktie ebenfalls positiv bewertet. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigen Abweichungen von +22,31 Prozent bzw. +6 Prozent, was zu guten Bewertungen in der einfachen Charttechnik führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für Prime Intelligence, sowohl in Bezug auf fundamentale Kriterien als auch im Branchenvergleich und in der technischen Analyse.