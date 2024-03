Prime Intelligence Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Prime Intelligence eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Prime Intelligence daher eine "Neutral"-Einschätzung seitens der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Prime Intelligence-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,13 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,142 HKD weicht somit um +9,23 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs von 0,15 HKD unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,33 Prozent). Demnach ergibt sich in diesem Fall eine "Schlecht"-Bewertung der Prime Intelligence-Aktie. Unterm Strich erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Prime Intelligence derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5,55%) darstellt. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche beträgt -5%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Prime Intelligence-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) liefert ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Prime Intelligence. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 54, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 46,38 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine "Neutral"-Bewertung für Prime Intelligence.