Prime Intelligence Aktie: Quo vadis?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Prime Intelligence als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Prime Intelligence-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 55, der für diesen Zeitraum ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende weist Prime Intelligence derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus. Dieser Wert liegt unter dem Branchendurchschnitt ("Elektronische Geräte und Komponenten") von 5,5 %. Die Differenz von lediglich 5,5 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen von Anlegern über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Prime Intelligence. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In fundamentalen Kriterien kann die Aktie aufgrund eines niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als "günstig" bezeichnet werden. Prime Intelligence weist mit einem Wert von 9,85 ein KGV auf, das unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 81 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" von 53. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine Einstufung als "Gut" in fundamentalen Kriterien.