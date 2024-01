Prime Intelligence Aktie: Keine Angst!

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich der Aktie von Prime Intelligence war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die auf den Aktienmarkt bezogen sind. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag eine positive Richtung, was sich auch über den gesamten analysierten Zeitraum fortsetzte. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen, was dazu führte, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhielt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Prime Intelligence liegt momentan bei 40,24 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Ebenso wird der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 31,19 als "Neutral" eingestuft. Somit erhält Prime Intelligence eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Relative Strength Index.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Prime Intelligence mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,85 derzeit 82 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (53,58). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.

Jedoch weist die Dividendenrendite der Prime Intelligence-Aktie, bezogen auf das aktuelle Kursniveau, einen Wert von 0 Prozent auf, was 5,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang und deutet auf eine schlechtere Performance im Vergleich zur Branche hin.