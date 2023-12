Prime Intelligence Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Aktie von Prime Intelligence weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,47 % in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Aufgrund dieser Differenz von 5,47 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Aktie beträgt derzeit 9,85, was 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Prime Intelligence auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse kann nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Eine Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Prime Intelligence in Bezug auf die Dividendenrendite "Schlecht", in Bezug auf Sentiment und Buzz "Neutral" und in Bezug auf die fundamentale Bewertung "Gut" eingestuft wird.