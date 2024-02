Prime Intelligence Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die Aktie von Prime Intelligence wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 9,85, was einem Abstand von 81 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 52,21 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über die Aktie von Prime Intelligence diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Prime Intelligence. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Prime Intelligence im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,59 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,59 % darstellt. Dies führt zur Einstufung "Schlecht".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Prime Intelligence eine Performance von 23,76 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um -20,32 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +44,08 Prozent im Branchenvergleich für Prime Intelligence entspricht. Der Sektor "Informationstechnologie" verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -21,35 Prozent, wobei Prime Intelligence um 45,11 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.