Prime Intelligence Aktie: Aufgepasst!

In den letzten vier Wochen gab es bei Prime Intelligence keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild und in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Prime Intelligence daher auch auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Prime Intelligence eine Rendite von 13,49 Prozent erzielt, was mehr als 34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -20,01 Prozent verzeichnete, liegt Prime Intelligence mit 33,5 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Prime Intelligence liegt bei 9, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 52,04) unter dem Durchschnitt (ca. 81 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Prime Intelligence damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Prime Intelligence bei 0,14 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,128 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -8,57 Prozent aufgebaut hat. Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ist mit einem Niveau von 0,14 HKD als "Schlecht" einzustufen. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume ein "Schlecht"-Befund.

