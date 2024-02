Prime Financial Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Prime -Australia ergibt sich ein RSI von 57,14, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 47,37, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Prime -Australia derzeit als "gut" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 0,22 AUD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,255 AUD liegt, was einer Abweichung von +15,91 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 0,24 AUD zeigt eine Abweichung von +6,25 Prozent, was ebenfalls als "gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine neutrale Stimmungslage. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben zusammen eine neutrale Bewertung. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungsbild der Aktie daher die Note "neutral" zugeschrieben.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Dies spiegelt sich auch in den Kommentaren und Wortmeldungen wider. Zusammengefasst ergibt sich daher insgesamt eine "gute" Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI, eine gute Einschätzung basierend auf der technischen Analyse und eine gute Anleger-Stimmung.