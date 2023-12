PrimeEnergy Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Aktie von Primeenergy wird auf fundamentaler Basis als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 32,26 liegt, was einen Abstand von 3 Prozent zum Branchen-KGV von 31,27 ergibt. Daher erhalten wir eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Primeenergy liegt bei 54,54, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Primeenergy bei 97,29 USD, während die aktuelle Aktie einen Kurs von 106,61 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +9,58 Prozent, was zur Bewertung "Gut" führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 106,46 USD, was die Aktie als "Neutral" klassifiziert. Damit vergeben wir die Gesamtnote "Gut" in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Primeenergy beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 28,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 28,25 liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Primeenergy eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt zeigt sich, dass Primeenergy auf fundamentaler Basis überbewertet ist, jedoch in der technischen Analyse eine gute Bewertung erhält. Die Dividendenpolitik der Primeenergy wird jedoch als schlecht eingestuft.