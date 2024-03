Primary Health Properties Aktie: Das macht sprachlos!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Primary Health Properties PLC-Aktie stattgefunden. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für die Primary Health Properties PLC-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. In diesem Zeitraum haben 0 Analysten den Titel als Gut bewertet, 1 als Neutral und 0 als Schlecht. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Ratings der Analysten ergibt, beläuft sich auf 104 GBP. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 13,17 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 91,9 GBP. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier und insgesamt erhält Primary Health Properties PLC ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index, der RSI, herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Primary Health Properties PLC-RSI zeigt eine Ausprägung von 26,09, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,2, wodurch für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz geben präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. Bei Primary Health Properties PLC konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Primary Health Properties PLC daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Primary Health Properties PLC nun bei 95,28 GBP liegt, während der tatsächliche Kurs der Aktie bei 91,9 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,55 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 94,18 GBP. Somit weist die Aktie mit -2,42 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung auf. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral".