Primary Health Properties Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Für Primary Health Properties PLC wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 29,06 Punkten, was bedeutet, dass die Primary Health Properties PLC-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.

Die Anlegerstimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Primary Health Properties PLC derzeit bei 97,73 GBP verzeichnet, was zusammen mit dem Abstand des Aktienkurses von +8,36 Prozent ein "Gut"-Rating ergibt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt ebenfalls ein Niveau von 96,54 GBP, was zu einem weiteren "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher insgesamt "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in der Diskussion, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" führt.